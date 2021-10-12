Драцена: описание, виды и уход в домашних условиях

Драцена – это многолетнее тропическое растение, славящееся свей привлекательностью, неприхотливостью и высокой выносливостью. Растение
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Как известно, дачная жизнь — это не только выращивание разнообразных фруктов и овощей или
Грецкий орех – теплолюбивое дерево, которое произрастает в южных регионах нашей страны и зарубежья,
Осень — пора сбора урожая и подготовки его к длительному хранению. Рецептов приготовления, хранения,
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Период сбора урожая близится к концу, поэтому актуальным становится вопрос подготовки культур к продолжительной
Устойчивость кур на лапках зависит от работоспособности опорно-двигательной системы, питания, условий обитания. Главный фактор,
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