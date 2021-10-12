Драцена
Драцена 0 132 просмотров
Драцена: описание, виды и уход в домашних условиях
Драцена – это многолетнее тропическое растение, славящееся свей привлекательностью, неприхотливостью и высокой выносливостью. Растение
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ТОП снегоуборочных машин
Садовая техника 0 154 просмотров
ТОП-12 лучших снегоуборочных машин в 2021 году
В отличие от детей, для которых выпадение обильного количества снега приносит радость, хозяевам приусадебных
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Бругмансия
Комнатные цветы и растения 0 5 070 просмотров
Бругмансия: Посадка и уход в домашних условиях
Описание растения бругмансии Бругмансия – широко распространенное комнатное растение, которое завоевало сердца многих цветоводов.
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Туалет
Популярные 0 4 875 просмотров
Новые требования к туалетам на улице: что нужно знать
Как известно, дачная жизнь — это не только выращивание разнообразных фруктов и овощей или
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Грецкий орех
Деревья для сада 0 5 200 просмотров
Почему советуют не сажать грецкий орех у дома?
Грецкий орех – теплолюбивое дерево, которое произрастает в южных регионах нашей страны и зарубежья,
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Закрутки 0 4 516 просмотров
Популярный рецепт маринования огурцов – банки не будут мутнеть
Осень — пора сбора урожая и подготовки его к длительному хранению. Рецептов приготовления, хранения,
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Лук и чеснок 0 3 064 просмотров
Как определить, что лук пора выкапывать?
Вырастить лук самостоятельно можно и новичку в огородничестве, но сохранить урожай до самой весны
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Популярные 0 2 119 просмотров
Как правильно сохранить чеснок в квартире до будущей весны
Осень приближается и многие городские жители, вырастившие урожай на своем участке, задаются вопросом организации
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Популярные 0 2 412 просмотров
Как правильно удобрять клубнику осенью и после плодоношения
Период сбора урожая близится к концу, поэтому актуальным становится вопрос подготовки культур к продолжительной
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Куры 0 1 191 просмотров
Падение кур на ноги: этиология, лечение и профилактика болезни
Устойчивость кур на лапках зависит от работоспособности опорно-двигательной системы, питания, условий обитания. Главный фактор,
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